ОПЕК+ остался без квот на добычу в 2027 году из-за разногласий по оценке потенциала. Обобщение

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ на онлайн-заседании в воскресенье не приняли решения относительно квот по добыче в 2027 году, поскольку договаривались установить их на основе независимой оценки максимальных добычных мощностей каждой страны-участницы, но некоторые страны не согласились с этой оценкой. Также объявлено о распаде коалиции "добровольцев", которые, собственно, и регулировали свои объемы с 2023 года, в то время как квоты остальных участниц оставались неизменными в течение 2025-2026 годов. Получается, что пока добыча стран ОПЕК+ будет ограничена лишь возможностями по экспорту из-за вооруженных конфликтов - как внешних, так и внутренних.

Возвращение к дебатам

В 2025 году после очередных споров о квотах по добыче, которые привели к выходу из ОПЕК+ Анголы, было решено провести независимую оценку максимальных устойчивых добычных мощностей (MSC) каждой страны-участницы и на этой основе определить уровни добычи на 2027 год (предполагалось, что оценку завершат в ноябре 2025 года, но затем перенесли обсуждение на ноябрь 2026 года).

16 ноября страны ОПЕК+ провели "заключительное совещание" по оценке потенциала, проведенной консалтинговой компанией DeGolyer&MacNaughton и Shri Chandra Energy & Data Processing, и назвали этот процесс "исторической вехой".

Как сообщалось в пресс-релизе ОПЕК, "впервые максимально устойчивые производственные мощности стран ОПЕК+ были оценены и определены в ходе независимого и объективного процесса".

Однако через несколько дней западные СМИ написали, что Ирак и Казахстан возражают против оценки своих мощностей и ведут переговоры об их увеличении.

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал это "обычной работой". Отвечая на вопрос, довольна ли Россия оценкой своих мощностей, вице-премьер РФ заметил: "Мы работаем с нашими коллегами, партнерами по ОПЕК+ и с теми аналитическими центрами, которые готовят соответствующий отчет". По информации "Интерфакса", Россия также ведет переговоры об уточнении оценки.

Кроме того, уже через неделю после новости о заключительном совещании, Новак сказал, что процесс оценки планировалось заверить до конца года". "Посмотрим, какой статус этой работы будет на этой встрече (29 ноября - ИФ)", - заметил он.

Накануне встречи источники СМИ также сообщали, что американский президент Дональд Трамп призывал Ирак и Венесуэлы выйти из ОПЕК. Новак назвал это слухами и призвал "не нагнетать".

Результаты дебатов

В итоге, как говорится в пресс-релизе ОПЕК, министры одобрили результаты оценки MSC стран-участниц "в качестве ориентира для определения базовых уровней добычи на 2027 год, отметив при этом, что некоторые страны-участницы запросили дальнейшие консультации с независимыми экспертами, которые должны завершиться к концу марта 2027 года".

При этом в сообщении нет информации о квотах по добыче на 2027 год или хотя бы какой-то его период. Ранее западные СМИ сообщали о том, что из-за проблем с оценкой на январь или первый квартал 2027 года будут продлены действующие в 2026 году квоты.

ОПЕК сообщил в пресс-релизе, что ввиду текущих рыночных условий и неопределенности страны-участницы ОПЕК+ договорились продолжить консультации и оценить рыночные тенденции с использованием существующих механизмов.

"При этом решение о необходимых уровнях производства на последующий период будет принято с использованием результатов оценки максимальных производственных мощностей (MSC) на заседании 6 июня 2027 года или раньше, если позволят рыночные условия", - отмечается в сообщении.

Как заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак, "сама встреча прошла очень позитивно". Обсудили итоги реализации соглашения, ситуацию на мировых рынках. Подробно обсудили ту работу, которую начали еще в 2025 году - по оценке максимальных производственных мощностей стран-участниц соглашения для того, чтобы в 2027 году определить максимальные квоты для всех стран. Договорились о том, что еще будут проведены дополнительные консультации с консультантами, и на следующей встрече, в июне месяце, мы эти максимальные возможные уровни добычи стран утвердим уже на министерской встрече, следующей по счету", - сказал он.

В ходе встречи министры подтвердили рамки Декларации о кооперации (сделки ОПЕК+ - ИФ), подписанной 10 декабря 2016 года, а также подтвердили мандат мониторингового комитета (JMMC) по тщательному анализу состояния мирового нефтяного рынка и уровней добычи нефти при содействии Секретариата ОПЕК. Заседания JMMC проводятся каждые два месяца.

Министры подтвердили полномочия JMMC проводить дополнительные заседания или запрашивать министерские встречи ОПЕК+ в любое время для обсуждения рыночных тенденций, когда это будет сочтено необходимым.

"Добровольцы" отступили

Новак также сообщил, что формат ежемесячных встреч семи стран ОПЕК+, ранее ограничивавших свою добычу добровольно, прекращает свою работу, консультации будут проводиться в рамках заседаний министерского комитета альянса (JMMC).

"Поскольку уже восстановление (квот на нефтедобычу - ИФ) произошло в полном объеме, мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу, и будет продолжена работа уже в режиме министерских встреч", - сказал Новак.

Как сообщалось, семь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман, до мая текущего года также ОАЭ, которая вышла из ОПЕК и ОПЕК+) в 2023 году добровольно ограничили свою добычу нефти: сначала на 2,2 млн б/с, затем еще на 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок.

Последний транш принятых ограничений закончился в сентябре. Несмотря на это, "семерка" продолжала ежемесячные встречи "для оценки ситуации и перспектив на мировом нефтяном рынке".

По словам Новака, следующее заседание JMMC состоится в конце января или начале февраля. Обычно следующая дата комитета обозначалась уже в ходе заседания.

Министры стран ОПЕК+ также одобрили разработанный Секретариатом ОПЕК календарный план на 2027 год в рамках Хартии сотрудничества, включая выбранные исследования, для достижения целей Хартии. Реализация плана начнётся в январе 2027 года.

Как сообщалось, Хартия имеет более свободный формат сотрудничества, к ней недавно присоединилась Бразилия, которая за последнее время существенно нарастила добычу нефти - ее доля на мировом рынке составляет порядка 4%. Однако условия Хартии не предполагают ограничения добычи.

Сложности с исполнением

Если обычно страны ОПЕК+ превышали установленные в рамках сделки объемы добычи, то в этом году многие участницы не могут достичь их из-за перекрытого Ормузского пролива после начала конфликта США с Ираном. Отставание от плана по добыче в марте текущего года составляло порядка 9 млн б/с, а в октябре снизилось до 3,3 млн б/с. Россия отстает от своей квоты примерно на 1 млн б/с из-за атак на ее НПЗ.

Ряд стран не могут достичь разрешенных объемов из-за внутренних конфликтов, например, Судан и Ливия. Собственно, Иран, также являющийся участником ОПЕК (но его добыча не ограничена квотами), также сократил добычу из-за блокады его портов Соединенными Штатами.

В то же время Казахстан существенно превышал разрешенные объемы, однако на фоне дефицита нефти на мировом рынке страны ОПЕК+ перестали требовать с него график компенсации недосокращенных объемов. Однако и Казахстан в этом году сталкивался с сокращениями из-за атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который он экспортирует порядка 80% своей нефти.

Как ранее утверждали аналитики, свободные добычные мощности есть у немногих стран ОПЕК+ - в основном это Саудовская Аравия и ОАЭ. ОАЭ вышли из ОПЕК с мая текущего года и с тех пор нарастили добычу примерно на 0,7 млн б/с - до 4 млн б/с. в 2027 году ОАЭ планируют увеличить производство до 5 млн б/с. Основной экспортный порт ОАЭ находится за пределами Ормузского пролива.

Саудовская Аравия ранее говорила о возможностях добывать 12,3 млн б/с без существенных инвестиций против 10,5 млн б/с (по утверждению королевства - ИФ), добытых в октябре текущего года. Возможности Саудовской Аравии по экспорту также были ограничены Ормузским проливом, на королевство перенаправило экспорт на запад по нефтепроводу, с выходом в Красное море, но с июля там возобновились атаки йеменских хуситов.

При этом на рынке нет оценки того, какие мощности по добыче или экспорту повреждены на долгий срок из-за ближневосточного конфликта.

Страны ОПЕК+ выступают за стабильные цены на нефть, поскольку слишком высокие сокращают спрос.

Мировой нефтяной рынок по-прежнему подвержен большому количеству неопределенностей, заявил Новак.

"Много неопределенностей, сегодня об этом говорили, в том числе из-за геополитических конфликтов, из-за того, что через Ормузский пролив до конца не восстановлен проход судов с нефтью, нефтепродуктами. Сегодня примерно около 4 млн баррелей (в сутки - ИФ) из стран Персидского залива не поступают на рынок", - сказал вице-премьер РФ.

Он отметил, что нарушение баланса на рынке привело к пересмотру ожидания по динамике мирового спроса на нефть: если в начале года прогнозировалось его увеличение примерно на 1%, то теперь эксперты ждут небольшого снижения.

"Понятно, что и снижаются остатки (коммерческие запасы - ИФ): ниже средних пятилетних значений в странах ОЭСР сейчас уже на 184 млн баррелей. Это значительная цифра. И это влияет, конечно же, сегодня и на цены, которые в среднем выше, чем в прошлом году. Ситуация действительно достаточно напряженная на мировых рынках и наблюдается дисбаланс", - подчеркнул вице-премьер.

Между тем, поскольку страны ОПЕК+ научились обходить ограничения по проходу через Ормузский пролив, например, выключая транспондеры, объем поставок нефти на рынок из стран Персидского залива увеличивается. В результате некоторые аналитики начали делать оценки о возвращении в 2027 году к профициту на рынке.

Новак напомнил, что страны ОПЕК+ при необходимости могут принять дополнительные меры по балансировке рынка.