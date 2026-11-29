Новак заявил, что на мировом нефтяном рынке по-прежнему много неопределенностей

По его словам, около 4 млн б/с "заперты" в Ормузском проливе

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Мировой нефтяной рынок по-прежнему подвержен большому количеству неопределенностей, прежде всего, из-за геополитических конфликтов; ситуация в Ормузском проливе сдерживает поставку на рынок около 4 млн баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире ИС "Вести" по итогам ряда онлайн-встреч стран ОПЕК+.

"Много неопределенностей, сегодня об этом говорили, в том числе из-за геополитических конфликтов, из-за того, что через Ормузский пролив до конца не восстановлен проход судов с нефтью, нефтепродуктами. Сегодня примерно около 4 млн баррелей (в сутки - ИФ) из стран Персидского залива не поступают на рынок", - сказал Новак.

Он отметил, что нарушение баланса на рынке привело к пересмотру ожидания по динамике мирового спроса на нефть: если в начале года прогнозировалось его увеличение примерно на 1%, то теперь эксперты ждут небольшого снижения.

"Понятно, что и снижаются остатки: ниже средних пятилетних значений в странах ОЭСР сейчас уже на 184 млн баррелей. Это значительная цифра. И это влияет, конечно же, сегодня и на цены, которые в среднем выше, чем в прошлом году. Ситуация действительно достаточно напряженная на мировых рынках и наблюдается дисбаланс", - подчеркнул вице-премьер.

Новак напомнил, что страны ОПЕК+ при необходимости могут принять дополнительные меры по балансировке рынка.