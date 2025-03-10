Поиск

В Китае в феврале продажи автомобилей выросли на 26%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Китае в феврале розничные продажи легковых автомобилей выросли на 26% в годовом исчислении, до 1,39 млн единиц, говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Рекордные для февраля объемы реализации объясняются как государственной программой стимулирования замены старых автомобилей, так и общим ростом спроса после Нового года по лунному календарю.

К январю продажи машин снизились на 23%.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в феврале были на 80% выше, чем годом ранее, составив 686 тысяч единиц.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в феврале вырос на 11%, до 349 тысяч штук, экспорт NEV увеличился на 28%, до 118 тысяч. единиц.

CPCA ожидает, что продажи машин в КНР в марте останутся сильными, поскольку автопроизводители часто выпускают новые модели после Нового года по лунному календарю.

Китай CPCA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года

Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе361 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5979 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });