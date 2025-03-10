В Китае в феврале продажи автомобилей выросли на 26%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Китае в феврале розничные продажи легковых автомобилей выросли на 26% в годовом исчислении, до 1,39 млн единиц, говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Рекордные для февраля объемы реализации объясняются как государственной программой стимулирования замены старых автомобилей, так и общим ростом спроса после Нового года по лунному календарю.

К январю продажи машин снизились на 23%.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в феврале были на 80% выше, чем годом ранее, составив 686 тысяч единиц.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в феврале вырос на 11%, до 349 тысяч штук, экспорт NEV увеличился на 28%, до 118 тысяч. единиц.

CPCA ожидает, что продажи машин в КНР в марте останутся сильными, поскольку автопроизводители часто выпускают новые модели после Нового года по лунному календарю.