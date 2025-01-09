Продажи автомобилей в Китае в декабре выросли на 12% г/г

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в декабре выросли на 12% в годовом выражении – до 2,635 млн. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Относительно ноября они увеличились на 8,7%.

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) взлетела на 37,5% г/г и достигла 1,302 млн. По сравнению с ноябрем показатель повысился на 2,6%.

На долю NEV в прошлом месяце приходилось 49,4% новых автомобилей против 40,3% в декабре 2023 года.

За весь 2024 год продажи легковых автомобилей в КНР выросли на 5,5% относительно аналогичного периода годом ранее – до 22,894 млн.