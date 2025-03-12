ЦБ предложил разрешить "особым" инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюты, для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, говорится в сообщении ЦБ.

Это предложение и ряд других подготовлены в соответствии с поручением президента и направлены для обсуждения в правительство.

Предполагается, что сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные инвесторы". Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству (т.е. организации, которые профессионально работают на фондовом рынке, например, банки, страховые компании, брокеры и доверительные управляющие, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов).

Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России планирует установить регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива.

Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски, отмечает ЦБ.

Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

При этом ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также снова напомнил, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности, поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств.

Ранее о том, что Минфин и ЦБ обсуждают запуск организованных торгов цифровой валютой внутри России в рамках ЭПР, принимать участие в которых смогут участники из категории "суперквалифицированных" инвесторов, сообщал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. "Говоря о торгах на цифровые валюты, это не просто идея, это задача, которая стоит. Надеемся, она в ближайшее время будет реализована, скорее всего, в формате экспериментального правового режима", - говорил Яковлев.

Сейчас в России граждане имеют право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать её для расчетов внутри страны запрещено. Из-за отсутствия российской централизованной биржи цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках.

ЦБ с 1 сентября прошлого года начал эксперимент, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности проводить расчеты в криптовалюте. Для этого был принят специальный закон. В рамках этого эксперимента ЦБ может устанавливать правила для торговли цифровой валютой и создать оператора для расчетов в криптовалютах на основе Национальной платежной системы.