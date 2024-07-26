Депутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Центральный банк в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций сможет установить правила проведения организованных торгов цифровой валютой, следует из законопроекта, одобренного комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению.

Кроме того, ЦБ сможет создать оператора по расчетам в цифровых валютах на базе Национальной платежной системы (НПС) в рамках ЭПР.

В рамках первого чтения законопроект (№ 341257-8) наделял ЦБ полномочиями по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД. Ко второму чтению периметр эксперимента решено расширить. Внесены и одобрены поправки в закон "Об организованных торгах", согласно которым ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ.

В программе должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам и определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой, в том числе определены случаи, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, в рамках эксперимента ЦБ c 1 сентября сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы. Соответствующие поправки в закон о "О Национальной платежной системе" также рекомендованы комитетом Госдумы к принятию. ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и пользователей, а также определит требования к деятельности оператора электронной платформы по оказанию услуг расчетов по сделкам с цифровыми валютами.

Идею о проведении эксперимента по биржевым торгам криптовалютой ранее озвучивал Минфин. Кроме того, министерство предлагало вывести расчеты по внешнеторговым контрактам в цифровых валютах из-под экспериментального режима, но идея не была поддержана депутатами.

В итоге, согласно тексту законопроекта, ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота в рамках ЭПР:

- по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам;

- по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

- по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Национальная платежная система (НПС) была создана в 2011 г., это совокупность организаций, которые занимаются в РФ переводом денег и предоставлением платежных услуг. В инфраструктуру НПС входят: Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), платежная система Банка России (ПС БР), платежная система НРД, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 30 июля.