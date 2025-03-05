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Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ обсуждают запуск организованных торгов цифровой валютой внутри России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), принимать участие в торгах смогут участники из категории "суперквалифицированных" инвесторов, критерии отнесения к которым сейчас прорабатываются. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Министр финансов Антон Силуанов в августе прошлого года сообщал, что в вопросе легализации криптобирж в РФ (которые сейчас находятся в серой зоне) есть несколько точек зрения, одна из которых предполагала их легализацию без ЭПР, а другая – запрет или работу в рамках экспериментального правового режима.

"Говоря о торгах на цифровые валюты, это не просто идея, это задача, которая стоит. Надеемся, она в ближайшее время будет реализована, скорее всего в формате экспериментального правового режима. Мы этот вопрос обсуждаем, конкретных модальностей пока не могу сказать, но самое главное – вопрос ведется, вопрос двигается", - сказал Яковлев на форуме лидеров рынка управления активами, организованном "Эксперт РА".

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"Здесь речь будет идти, скажем так, о "суперквалифицированных" инвесторах. То есть это та категория, которой еще нет, вот мы ее определяем и насколько вообще это можно сделать в текущих условиях без рисков для финансовой системы, денежно-кредитной политики и безопасности", - пояснил Яковлев журналистам в кулуарах форума.

По его словам, в категорию "суперквалов" войдут не обязательно банки, это больше про профучастников и физические лица в том числе, но для них будет установлена очень высокая планка по тем критериям, которые на сегодняшний день определяют квалификацию. Сейчас имущественный ценз для квалифицированных инвесторов - 12 млн руб., с 1 января следующего года он составит 24 млн.

"Экспериментальный правовой режим, суперквалифицированные инвесторы и закрытие всех рисков – вот если все эти три фактора сложатся, тогда, возможно, появится какое-то предложение и мы с ним выйдем на площадку правительства, пока это дискуссия внутри Минфина совместно с Центральным банком и участниками рынка", - сказал глава департамента финансовой политики Минфина.

"Пока это в такой зачаточной стадии, чтобы вообще обосновать и ответить на все вопросы, что это "а"– возможно, "б" – мы сможем закрыть риски, как и для безопасности, так и с точки зрения защиты прав клиентов. Потому что допускать цифровую валюту во внутренний оборот – абсолютно другая история и требует гораздо более скрупулезной работы, которую мы проводим", - добавил он.

В России граждане имею право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать ее для расчетов внутри страны запрещено. Из-за отсутствия российской централизованной биржи цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках.

С 1 сентября ЦБ начал эксперимент, который позволяет участникам ВЭД проводить расчеты в криптовалюте. Для этого был принят специальный закон. В рамках этого эксперимента ЦБ сможет устанавливать правила для торговли цифровой валютой и создать оператора для расчетов в криптовалютах на основе Национальной платежной системы.

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