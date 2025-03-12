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СПБ биржа хочет запустить торги фининструментами с привязкой доходности к стоимости криптовалют

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - СПБ биржа планирует запустить торги финансовыми инструментами, доходность которых будет привязана к стоимости криптовалют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.

"СПБ биржа" поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий", - отметили в пресс-службе.

Банк России ранее в среду сообщил, что направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. В частности, ЦБ предлагает разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но с привязкой доходности к ее стоимости.

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