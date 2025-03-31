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Advanced Micro Devices закрыла сделку по покупке ZT Systems за $4,9 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Advanced Micro Devices (AMD) Inc. завершила сделку по покупке американской ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта, за $4,9 млрд.

Как говорится в пресс-релизе AMD, это приобретение позволит создать новый класс комплексных решений в области искусственного интеллекта на основе ее процессоров и программного обеспечения. Оно также ускорит разработку и развертывание масштабируемой ИИ-инфраструктуры, оптимизированной для облачных сред.

AMD ожидает, что покупка ZT Systems начнет положительно сказываться на ее прибыли без учета разовых факторов к концу 2025 года.

ZT Systems, созданная в 1994 году, проектирует и производит серверы и другую инфраструктуру, в которой размещаются и соединяются чипы в гигантских центрах обработки данных, обеспечивающих работу систем искусственного интеллекта.

AMD объявила о покупке ZT Systems за $4,9 млрд в августе прошлого года. Ранее в этом месяце сделку одобрила Еврокомиссия.

За последние 12 месяцев капитализация AMD снизилась на 45,6%.

AMD Еврокомиссия ZT Systems Advanced Micro Devices
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