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Brent подешевела до $70,44 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться.

К 17:59 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,51 (0,72%) до $70,44 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,49 (0,72%), до $67,18 за баррель.

Давление на котировки оказывает обеспокоенность последствиями эскалации торговых войн. Инвесторы опасаются, что ухудшение условий международной торговли может негативно отразиться на экономическом росте и, как следствие, спросе на нефть.

Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт из Евросоюза, который ранее объявил о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на ввозимые американские товары в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу в США.

Ответные пошлины против товаров из США были введены также в Канаде. Ранее США ввели пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил встречными мерами.

"Снижение запасов бензина в США повысило ожидания сезонного повышения спроса весной, однако опасения по поводу влияния тарифных войн на мировую экономику оказывают давление на рынок", - отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава.

"Рынку трудно решительно склониться в ту или иную сторону в условиях, когда позитивные и негативные факторы действуют одновременно", - добавил он.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году и теперь ожидает, что предложение может превысить спрос примерно на 600 тысяч баррелей в сутки.

МЭА также предупредило, что торговые войны могут ударить по спросу на нефть, что повлечет за собой снижение цен на нее.

Аналитики Citi понизили прогноз цен на нефть и полагают, что во втором полугодии цена на Brent может опуститься до $60 за баррель.

Brent Citi WTI Дональд Трамп МЭА США Евросоюз
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