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Нефть ускорила рост на ослаблении доллара

Brent подорожала до $70,8 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются вечером в среду на фоне ослабления доллара, инвесторы также оценивают отчет ОПЕК и данные о запасах топлива в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 по Москве подорожали на $1,26 (1,81%) до $70,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,41 (2,13%) до $67,66 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, номинированных в американской валюте. Накануне индекс DXY обновил минимум с начала года, в среду он снижается на 0,2%.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста – на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 5,74 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 1,56 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,61 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне.

Ранее ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), в 2026 году - на 1,43 млн б/с.

Аналитики ОПЕК по-прежнему ожидают, что основной прирост придется на страны, не входящие в ОЭСР. Прежде всего речь идет о Китае и других странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В странах ОЭСР потребление вырастет всего на 110 тыс. б/с в основном за счет американского региона, в то время как в странах Европы и АТР, входящих в организацию, прирост будет сдержанным - 10 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно.

Brent нефть
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