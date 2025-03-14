Основатель холдинга СДС Федяев передал сестре свою долю в ГК "Азот"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Светлана Рыбальченко получила 100% АО "Азот Инвест", которое владеет 40% АО "ГК Азот", говорится в отчетности "Азот Инвеста" за 2024 год.

Ранее компания "Азот Инвест" принадлежала основателю холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаилу Федяеву (с долей более 99%). Как сообщалось, Рыбальченко - его родная сестра. Эта информация также подтверждается в отчетности.

"Федяев Михаил Юрьевич - брат Рыбальченко Светланы Юрьевны", - говорится в документе. Уточняется, что Рыбальченко получила 8 267 810 акций "Азот Инвеста". При этом еще на 31 декабря 2024 года более 99% компании владел Федяев.

Сообщается также, что в 2024 году "Азот Инвест" начислил Федяеву 3,571 млрд рублей дивидендов, выплатил - 3,058 млрд рублей. Рыбальченко было начислено 48 тысяч рублей дивидендов.

Бенефициаром ГК "Азот" является Роман Троценко.

В августе 2024 года Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении 99,9987% акций АО "Азот Инвест". Название юрлица, направившего ходатайство, в документе не раскрывалось.

АО "Группа компаний "Азот" объединяет АО "Азот" (Кемерово), ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск, Иркутская область), АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Мелеуз, Башкирия) и АО "Аммоний" (Менделеевск, Татарстан). Кроме того, К реализует инвестпроект по строительству в волгоградской ОЭЗ "Химпром" завода азотных минеральных удобрений (через ООО ПК "Волгоград полимер"). Предприятия группы, наряду с минудобрениями, выпускают аммиачную селитру промышленного назначения, капролактам и метанол.