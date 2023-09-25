Экс-президент холдинга СДС Федяев не признал вину по делу о гибели 51 горняка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент холдинга СДС Михаил Федяев в ходе начавшегося в понедельник судебного процесса по делу о гибели 51 горняка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не признал своей вины, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Виновным я себя не признаю. Являясь председателем совета директоров (...), преступления я не совершил, не злоупотреблял полномочиями", - сказал Федяев.

Экс-гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и бывший техдиректор Антон Якутов своей вины также не признали.

Центральный районный суд города Кемерово в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели 51 горняка на шахте "Листвяжная".

Федяев, Алексеев и Якутов обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

По версии обвинения, многочисленные нарушения в области аэрологической безопасности на шахте могли быть устранены обвиняемыми, но они не приняли никаких мер, что и привело к аварии.

ЧП на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метано-воздушной смеси погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли тело последнего погибшего.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации. Согласно отчетности "СДС-Угля", по данным на 31 декабря 2022 года бенефициарными владельцами компании являются основатели СДС Михаил Федяев и Владимир Гридин, а также его сын Андрей Гридин. "Интерфаксу" не удалось получить комментарий компании о том, сохраняют ли эти данные актуальность до настоящего времени.

По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "Шахта "Листвяжная" принадлежит "СДС-Углю".

Федяев с 2007 года до декабря 2022 года возглавлял СДС и занимал пост президента компании. С начала декабря руководителем стал Сергей Колмогоров, получивший должность генерального директора, которой ранее не было. Согласно отчётности СДС за 2022 год, Федяев владеет 95% компании и является председателем совета директоров СДС.