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Банк России понизил прогноз по потребкредитованию на 2025 год

Банк России понизил прогноз по потребкредитованию на 2025 год
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по необеспеченному потребительскому кредитованию на 2025 год, не исключает его снижения на 1% или рост на 4%. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре ЦБ по банковскому сектору за четвертый квартал 2024 года.

"По-прежнему полагаем, что необеспеченное кредитование в этом году замедлится. Жесткие ДКУ и макропруденциальные меры приведут к сокращению как спроса на потребительские ссуды, так и выдач в сегментах с высоким ПДН. Поэтому диапазон прироста необеспеченного кредитования снижен до уровня от -1 до +4%", - говорится в обзоре.

Ранее ЦБ ожидал рост этого вида кредитования в текущем году в диапазоне от 4% до 9%.

Диапазон прироста необеспеченного кредитования в 2026 году прогнозируется регулятором на уровне 4-9%.

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