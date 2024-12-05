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ЦБ РФ повысил прогноз по росту потребкредитов на 2024 год до 15-18% с 12-17%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту потребительских кредитов на 2024 год до 15-18% с 12-17% ранее, говорится в аналитическом обзоре ЦБ по банковскому сектору.

"По нашим оценкам, темпы роста потребительского кредитования в четвертом квартале 2024 года продолжат замедляться, в том числе из-за общего удорожания кредитов и ужесточения макропруденциального регулирования", - отмечает регулятор.

Прогноз по росту потребкредитования в 2025 году сохранен на уровне 4-9%. "Мы по-прежнему ожидаем кредитного сжатия в следующем году: эффект жесткой денежно-кредитной политики замедлит рост портфеля, стимулирует физлиц сберегать деньги, а для ежедневных трат использовать кредитные карты в рамках льготного периода", - говорится в обзоре.

ЦБ прогнозирует рост ипотечного кредитования в 2024 году на 12-15%, без учета сделок секьюритизации - на 8-11% (такой же прогноз был представлен в октябре). "Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее", - подчеркивает регулятор.

Рост ипотеки в 2025 году прогнозируется на уровне 8-13%.

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