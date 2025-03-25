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Банк России отметил сокращение в феврале потребительских и автокредитов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В феврале потребительское кредитование продолжило падать - на 0,9% против снижения на 0,3% в январе, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

ЦБ связывает такую динамику с более умеренным ростом потребительской активности в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

При этом сегмент кредитных карт продолжил расти, но значительно медленнее, чем в январе, поскольку банки, вероятно, ограничивают лимиты по новым картам .

Автокредитование также уменьшилось (0,8% после 0,3% в январе). Спрос на автомобили упал на фоне высоких цен и ставок по кредитам.

Доля проблемных кредитов в рознице выросла в феврале на 0,2 п.п, до 5,1%. Выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории.

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