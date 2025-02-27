Потребкредитование в РФ в 2025 г. может показать динамику от снижения на 1% до роста на 4%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в РФ в 2025 году может показать динамику от снижения на 1% до роста на 4%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В прошлом году оно (потребкредитование - ИФ) выросло на умеренные 11%. В этом году наш прогноз в диапазоне от минус 1% до плюс 4%", - сказала она на ежегодной встрече руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что рост ипотечного портфеля в 2025 году ожидается на уровне около 5% (после 13% в 2024 году).

"В 2026-2027 году по мере снижения инфляции и ключевой ставки рост ипотеки будет постепенно ускоряться", - добавила Набиуллина.

По ее словам, в целом кредит экономике в 2025 году составит 6-11%. Прогноз по росту корпоративного кредитования сохраняется в диапазоне 8-13%.



