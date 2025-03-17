Объем торгов акциями на МосБирже в выходные 15-16 марта вырос до 15,4 млрд руб.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов акциями на Московской бирже 15-16 марта составил 15,4 млрд рублей, что на 50% превышает результат первых торговых выходных 1-2 марта, говорится в сообщении площадки.

Более 88 тыс. инвесторов заключили 365 тыс. сделок. В торгах принял участие 31 профучастник.

Наибольшая торговая активность в выходные была зафиксирована в акциях Сбербанка, "Т-Технологий", "Газпрома", ВТБ и "Роснефти".

МосБиржа запустила торги акциями по выходным в экспериментальном режиме 1 марта. На первом этапе инвесторам доступны 53 наиболее ликвидные акции.

Торговая сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Ценовые границы в выходные сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.

Торги выходного дня 8-9 марта биржа не проводила.