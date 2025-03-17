Аналитики больше не ждут снижения ставки ЕЦБ по депозитам ниже 2%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк дважды опустит ключевую процентную ставку по депозитам в течение 2025 года, по-прежнему полагает большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg.

ЕЦБ снижал ставки шесть раз менее чем за год, и сейчас ключевая ставка по депозитам составляет 2,5%. Аналитики ожидают, что регулятор продолжит понижать стоимость заимствований на двух ближайших заседаниях, в апреле и июне.

При этом теперь эксперты считают, что на этом ЕЦБ и остановится, тогда как в февральском прогнозе чуть больше половины респондентов дали прогноз, что ставка будет снижена еще раз в начале 2026 года и достигнет 1,75%.

Изменение прогноза последовало за обещаниями правительств многих европейских стран существенно увеличить расходы на оборону и инфраструктуру, что может усилить повышательные инфляционные риски.

На прошлой неделе главный "ястреб" в руководстве ЕЦБ, глава австрийского Центробанка Роберт Хольцман выразил мнение, что регулятор даже может быть вынужден прибегнуть к повышению ставок.

Опрошенные Bloomberg экономисты ожидают, что экономика еврозоны вырастет на 0,9% в 2025 году, на 1,2% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году. Инфляция в валютном блоке, как ожидается, составит 2,2%, 2% и 2,1% соответственно.

Очередное заседание ЕЦБ состоится 17 апреля.