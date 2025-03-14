Лагард предупредила о тяжелых последствиях торговых войн для мировой экономики

Глава ЕЦБ Кристин Лагард Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Эскалация торговых споров, инициированных президентом США Дональдом Трампом, может иметь пагубные последствия для мировой экономики, предупреждает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Если бы мы вступили в настоящую торговую войну, которая привела бы к существенному сокращению объема мировой торговли, это имело бы тяжелые последствия, - заявила Лагард в интервью BBC. - Для экономического роста и инфляции во всем мире, но особенно, для США".

"Решения Трампа и пересмотр этих решений являются поводом для беспокойства и требуют от нас предельной бдительности", - сказала Лагард, добавив, что все это "создает уровень неопределенности, которого не было долгое время".

С момента вступления на пост президента США в январе Трамп начал шаг за шагом реализовывать меры торговой политики, существенно обострив глобальную напряженность.

В четверг он заявил о намерении ввести пошлины в размере 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на европейские пошлины в 50% на американский виски. Трамп также подтвердил, что обещанные ранее меры в отношении торговых партнеров США, использующих ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры, вступят в силу 2 апреля, как и сообщалось ранее.

"Любая торговая война нанесет ущерб мировой экономике, - заявила Лагард. - Первый шаг, ответные меры, ответ на ответ и так далее и тому подобное - все это навредит экономике в целом. Все будут страдать, это неизменный закон торговли. Какие-то страны пострадают больше других, в каких-то инфляция усилится сильнее, чем в других, но в проигрыше останутся все".

По словам Лагард, у Евросоюза "нет выбора", кроме как отвечать на действия США. Она отметила при этом, что наличие временного промежутка между объявлением торговых мер и их вступлением в силу дает сторонам возможность для ведения переговоров.