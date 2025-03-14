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Глава ЦБ Австрии допустил новое повышение ставок ЕЦБ из-за роста госрасходов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Повышение государственных расходов в странах еврозоны может вынудить Европейский центральный банк начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил изданию Platow Brief член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка Роберт Хольцман.

Увеличение госрасходов станет "очень сильным налогово-бюджетным стимулом", а это обычно приводит к ускорению инфляции, сказал он.

"В этом случае, скорее всего, денежно-кредитной политике придется снова пойти в обратную сторону", - добавил Хольцман.

6 марта ЕЦБ понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Менее чем за год ставки были снижены на 225 б.п. Следующее заседание состоится 17 апреля.

Хольцман был единственным членом руководства ЕЦБ, воздержавшимся от голосования на прошлом заседании. Также он сигнализировал, что поддерживает идею взять паузу в смягчении ДКП в апреле.

В интервью Platow Brief он прояснил, что воздержался главным образом из-за пресс-релиза по итогам заседания, в котором содержалась формулировка, что "ДКП стала существенно менее ограничительной".

"Это означает, что, если мы хотим изменить ситуацию и сделать политику совсем не ограничительной, нам нужно продолжать снижать ставки. Однако, по моей оценке, она уже является нейтральной", - сказал Хольцман.

ЕЦБ Австрия Роберт Хольцман
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