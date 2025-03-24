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В руководстве ЕЦБ видят все больше доводов в пользу снижения ставок

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка стали более весомыми после предыдущего заседания, сказал испанскому изданию Expansion член совета управляющих ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

"На момент нашей встречи в марте рынки ожидали снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, в том числе до уровня ниже 2%, - сказал он. - С тех пор этот нарратив не только подтвердился, но и появились новые важные проблемы, которые усилили аргументы в пользу продолжения снижения ставок".

В частности, он указал на снижение цен на энергоносители, укрепление евро, рост реальных процентных ставок и риски эскалации торговых отношений с США.

"Судя по имеющимся у нас данным, цель по инфляции может быть достигнута раньше, чем следует из наших последних прогнозов, - заявил Чиполлоне. - К следующему заседанию у нас появятся новые данные. Если наши предположения окажутся верными, с моей точки зрения, существует возможность для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики".

В марте ЕЦБ снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Следующее заседание состоится 17 апреля.

ЕЦБ Пьеро Чиполлоне еврозона
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