Поиск

Турция в январе почти лишилась поставок иранского газа

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Турция встретила январь - один из месяцев максимального потребления газа - с резким, пятикратным падением поставок из Ирана.

В январе 2025 года из Ирана пришло лишь 186 млн куб. м газа, тогда как годом раньше было 871 млн куб. м, сообщают Eurostat и Международное энергетическое агентство.

Также сократились поставки газа из Азербайджана - до 795 млн куб. м - на 9% к январю 2024 (878 млн куб. м) и на 23% к декабрю 2024 (1037 млн куб. м).

Поставки российского газа были стабильны - от "Газпрома" получено 2,781 млрд куб. м.

Также этот отопительный сезон страна проходит в условиях дефицита ресурса гидрогенерации - выработка ГЭС в январе сократилась более чем в два раза. И этот дефицит сохраняется в дальнейшем. Другие альтернативные газу источники генерации электроэнергии - уголь или ветер - не способны обеспечить эффективную балансировку системы. В результате более чем в два раза выросла выработка газовой генерации.

Дефицит поступлений газа и выработки альтернативных источников страна компенсирует ростом закупок СПГ на спотовом рынке. В январе было получено 2,656 млрд куб. м в виде СПГ (2,043 млн тонн) - на 27% больше, чем годом ранее. Основным поставщикам стали США (1,2 млн т); также приходили грузы из Алжира, Нигерии, Экваториальной Гвинеи.

В феврале ситуация в энергетике страны следовала январским тенденциям. Объем использования газа в энергетике и его поступления в страну находился на высоком уровне.

С наступлением весны спрос на газ начал свое сезонное сокращение - 13 марта газовая отрасль Турции перешла от отбора к закачке газа в подземные хранилища.

В 2025 году Турция начала закачку газа с остатком запасов газа в ПХГ в 2,8 млрд куб. м (при том, что на начало сезона отбора они достигали 5 млрд куб. м). В 2024 году благодаря низкому расходу зимой страна продолжала отбор из хранилищ до июня, ожидая выгодных цен по контрактам - переход от отбора к закачке произошел на отметке 3,2 млрд куб. м.

Eurostat Азербайджан Иран Газпром Турция МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

"СПБ биржа" возобновит торги после технического сбоя в 12:10

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });