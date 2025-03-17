Турция в январе почти лишилась поставок иранского газа

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Турция встретила январь - один из месяцев максимального потребления газа - с резким, пятикратным падением поставок из Ирана.

В январе 2025 года из Ирана пришло лишь 186 млн куб. м газа, тогда как годом раньше было 871 млн куб. м, сообщают Eurostat и Международное энергетическое агентство.

Также сократились поставки газа из Азербайджана - до 795 млн куб. м - на 9% к январю 2024 (878 млн куб. м) и на 23% к декабрю 2024 (1037 млн куб. м).

Поставки российского газа были стабильны - от "Газпрома" получено 2,781 млрд куб. м.

Также этот отопительный сезон страна проходит в условиях дефицита ресурса гидрогенерации - выработка ГЭС в январе сократилась более чем в два раза. И этот дефицит сохраняется в дальнейшем. Другие альтернативные газу источники генерации электроэнергии - уголь или ветер - не способны обеспечить эффективную балансировку системы. В результате более чем в два раза выросла выработка газовой генерации.

Дефицит поступлений газа и выработки альтернативных источников страна компенсирует ростом закупок СПГ на спотовом рынке. В январе было получено 2,656 млрд куб. м в виде СПГ (2,043 млн тонн) - на 27% больше, чем годом ранее. Основным поставщикам стали США (1,2 млн т); также приходили грузы из Алжира, Нигерии, Экваториальной Гвинеи.

В феврале ситуация в энергетике страны следовала январским тенденциям. Объем использования газа в энергетике и его поступления в страну находился на высоком уровне.

С наступлением весны спрос на газ начал свое сезонное сокращение - 13 марта газовая отрасль Турции перешла от отбора к закачке газа в подземные хранилища.

В 2025 году Турция начала закачку газа с остатком запасов газа в ПХГ в 2,8 млрд куб. м (при том, что на начало сезона отбора они достигали 5 млрд куб. м). В 2024 году благодаря низкому расходу зимой страна продолжала отбор из хранилищ до июня, ожидая выгодных цен по контрактам - переход от отбора к закачке произошел на отметке 3,2 млрд куб. м.