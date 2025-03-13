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Турция планирует добиться продления исключения "Газпромбанка" из-под санкций

По данным источников Bloomberg, Анкара хочет, чтобы США продлили исключение, которое позволит закупать российский газ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Анкара собирается получить от США продление исключения из санкций "Газпромбанка" для Турции с целью продолжать закупки газа у РФ, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам турецких официальных лиц, знакомых с этой темой, Турция желает, чтобы США продлили исключение из санкций, которое позволит закупать российский газ", - информирует агентство.

Bloomberg отмечает, что в Анкаре никогда не давали официальной информации по поводу того, когда должен завершиться срок нынешнего разрешения, выданного в декабре 2024 года. По словам собеседников агентства, срок истечет 20 марта.

Источники отметили, что министр финансов Турции Мехмет Шимшек на этой неделе проведет телефонный разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и запросит у него продление исключения из санкций.

В Минфине и Минэнерго Турции информацию комментировать не стали, так же как в Минфине США.

Минфин США в ноябре 2024 года включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе "Газпромбанк", банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара". Но 20 декабря 2024 года турецкие власти сообщили, что американская администрация решила сделать исключение для Турции в части "Газпромбанка".

Также в декабре глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что "США для обеспечения платежей за газ сделали исключение из недавно введенных санкций против "Газпромбанка".

Газпромбанк Турция
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