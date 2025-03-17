BYD увеличит скорость зарядки электромобилей до скорости заправки на АЗС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайская BYD запустила обновленную платформу электромобилей с архитектурой 1 тысяча вольт, которая позволит заряжать их так же быстро, как заправляют бензином традиционные автомобили.

Машины на новой платформе будут заряжаться при мощности до 1 тысячи КВт и смогут преодолевать 400 км после пяти минут зарядки, заявил основатель BYD Ван Чуаньфу в ходе прямой трансляции из головного офиса компании в Шэньчжэне.

По его словам, первыми электромобилями на архитектуре 1 тысяча вольт будут седан Han L и внедорожник Qin L.

Автопроизводитель также планирует построить в Китае более 4 тысяч станций ультрабыстрой зарядки, но сроки развертывания и размер инвестиций не уточняет.