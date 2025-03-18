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BYD начала выбирать страну для строительства третьего завода в Европе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. планирует выбрать страну для строительства третьего европейского завода в течение семи-восьми месяцев, заявил на автовыставке в Милане специальный советник компании по Европе Альфредо Альтавилла.

"Мы не исключаем никаких вариантов и сейчас рассматриваем любые страны - сказал Альфредо Альтавилла, выступая на автомобильной выставке в Милане. - Процесс выбора места для третьего завода уже начался, и мы рассчитываем завершить его в течение семи-восьми месяцев".

В октябре BYD намерена запустить производство на сборочном заводе в Венгрии, тогда как завод компании в Турции должен приступить к работе в марте 2026 года. Совокупная производственная мощность двух этих заводов составит до 500 тыс. автомобилей в год.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что BYD рассматривает Германию для строительства нового сборочного объекта, в том числе из-за того, что страна высказывалась против введения пошлин на импорт китайских автомобилей в прошлом году.

Альтавилла опроверг эти предположения, назвав их лишенными логики. Он подчеркнул, что решение еще не принято.

Он отметил, что компания руководствуется несколькими критериями, включая конкурентоспособность условий для производства аккумуляторных батарей и автомобилей. При этом Альтавилла добавил, что трудно представить, чтобы BYD построила завод в стране, где плохо относятся к китайским автомобилям.

BYD Милан Венгрия Турция Альфредо Альтавилла Китай Европа
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