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Электромобили Xiaomi получат доступ к зарядным станциям NIO, XPeng и Li Auto в Китае

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Xiaomi Corp. присоединится к сетям зарядных станций конкурирующих производителей электромобилей NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto Inc. в Китае.

Владельцы электромобилей Xiaomi смогут пользоваться более 14 тыс. зарядных станций NIO, 9 тыс. - Xpeng и 6 тыс. - Li Auto, сообщила компания в соцсети Weibo.

Xiaomi, больше известная как производитель смартфонов и бытовой техники, довольно поздно вышла на рынок электромобилей, но добилась устойчивых продаж в Китае, несмотря на высокую конкуренцию, пишет газета The Wall Street Journal.

Компания выпустила первый электромобиль в марте текущего года, и этот сегмент принес ей 9,7 млрд юаней ($1,33 млрд) выручки в третьем квартале.

Xiaomi смогла добиться цели выпуска 100 тыс. электромобилей, поставленной на 2024 год, уже в ноябре – раньше, чем ожидалось, и повысила целевой показатель до 130 тыс. единиц.

Акции компании подорожали более чем в 2 раза с начала 2024 года.

Xiaomi NIO XPeng Li Auto Китай
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