Минфин РФ предложил приватизировать акции семи крупных компаний в 2026 году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает в рамках "большой приватизации" в 2026 году снизить долю государства в нескольких крупных компаниях, предполагая пополнить казну на сумму в диапазоне от 100 млрд до 300 млрд рублей. Чтобы реализовать эти планы, подготовку надо начинать уже сейчас, так как это длительный процесс, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что у Минфина вновь есть предложение о "большой приватизации", считает актуальным вернуться к этому вопросу.

"Перечня пока нет еще организаций, правительство не утвердило. (...) 30 штук - было такое (в конце 2023 года Минфин предложил список из 30 компаний, где РФ могла бы снизить долю - ИФ), сейчас утруска-усушка произошла, сейчас у нас там около 7 на следующий год, на 2026-й. (...) Почему мы сейчас об этом говорим: потому что, чтобы продать в 2026-м, нужно реально 1,5 года подготовки, то есть эти компании даже не все ПАО. Понятно, что там надо юридическую структуру и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов с ними. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, им будет полегче на рынке, есть, которые не торгуются", - пояснил Моисеев.

Он отказался называть отрасли, в которых работают предлагаемые к приватизации компании. "Их не очень много, вы сразу догадаетесь. Вчера Центральный банк организовывал встречу с руководителями крупнейших компаний наших, где как раз говорили о том, что манипулирование рынком и инсайд - это очень опасные вещи, и грозят, в том числе, уголовным наказанием. Поэтому пока решение официальное не принято и нельзя утверждать, что именно эти компании будут, я говорить вам названия не буду", - отметил Моисеев.

Говоря о возможных поступлениях в бюджет в результате этой приватизации в 2026 году, Моисеев отметил: "Исходя из того, что мы планируем в следующем году, моя оценка - я думаю, от 100 до 300 млрд рублей по семи компаниям". Он уточнил, что в этот диапазон не входят потенциальные поступления в бюджет от реализации активов, которые переходят в казну по судебным решениям и затем продаются инвесторам.

Минфин уже направил свои предложения в правительство, которое сейчас их рассматривает. "Мы прошлись по ведомствам, надо сказать, что большинство ведомств не очень хочет этим заниматься, но не все, есть ведомства, которые активно поддерживают нашу идею. Там позиция правительства главное, и правительство, конечно, наверное, в целом относится позитивно", - сказал замминистра.

Моисеев также напомнил о планах провести IPO "ДОМ.РФ" в 2025 году. По его словам, оно может состояться в четвертом квартале, может быть, в конце третьего. Это будет зависеть от рекомендаций консультантов по "окнам возможностей".