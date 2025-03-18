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Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации"

Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации"
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минфин считает актуальным вновь обсудить возможность проведения "большой приватизации" в РФ, заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества во вторник.

"Вообще тоже хотел бы попросить, Марат Шакирзянович (вице-премьер Хуснуллин - ИФ), у нас будет предложение по "большой приватизации". На наш взгляд, сейчас то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", - сказал он.

Минфин в последние годы периодически выступает с такими предложениями, в том числе вносит их в правительство, но практической реализации эти идеи не получают, в частности, из-за противодействия отраслевых ведомств.

Силуанов также отметил, что Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе, по судебным решениям. "Об этом уже говорилось. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд рублей", - сказал он.

Ведомство считает необходимым сохранить динамику поступлений в бюджет от продажи неиспользуемого имущества, которая была задана в прошлом году.

Силуанов также сообщил, что в 2025 году должно быть обеспечено поступление более 400 млрд рублей дивидендов (без учета дивидендов Сбербанка, которые учитываются как доходы от вложения средств ФНБ - ИФ).

Минфин РФ Антон Силуанов
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