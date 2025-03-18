Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена

У госхолдинга нет на нее средств, заявил глава ВТБ Андрей Костин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в управлении ВТБ) отменена, у госхолдинга нет на нее средств, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах отмены сделки, он заявил: "Потому что у ОСК нет пока средств, а там есть эффективный собственник, он продолжит работать. Тема закрыта".

В ноябре прошлого года "Роснефть" и ВТБ объявили о начале переговоров по вхождению комплекса "Звезда" в контур "Объединенной судостроительной корпорации". Вопрос вхождения судоверфи "Звезда" в ОСК принципиально согласован, параметры предстоящей сделки будут обсуждаться после оценки финансового состояния судостроительного комплекса, которая должна была завершиться до конца первого квартала 2025 года, говорил ранее Костин.

"В принципе, я думаю, что вопрос предрешен, но дальше - когда, почем - это вопрос еще пока не обсуждается", - отмечал глава ВТБ.

Отвечая тогда на вопрос о возможной сумме сделки, он напомнил, что "Роснефть" оценила понесенные издержки на строительство верфи в сумму примерно 250 млрд рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.