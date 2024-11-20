Глава ОСК заявил, что возможное вхождение "Звезды" в ОСК не повлияет на проект новой верфи

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Планы "Объединенной судостроительной корпорации" по строительству новой собственной судоверфи на Дальнем Востоке в связи с возможным вхождением в контур ОСК судоверфи "Звезда" кардинально не меняются. Об этом сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков в интервью газете "Коммерсантъ".

"В настоящий момент наши планы кардинально не меняются", - сказал Пучков.

"Мы видим критический дефицит построечных мест в сегменте морского транспорта, поэтому, когда мы оценивали целесообразность нашего вхождения в проект новой верфи, мы смотрели на имеющийся спрос, на производственные темпы коллег из "Звезды", то есть мы осознанно шли в эту нишу, понимая, что работы хватит на обе площадки. Возможны точечные уточнения наших планов по новой верфи и корректировка планов развития "Звезды". Это предстоящая работа, мы только к ней приступаем", - сказал глава ОСК.

Топ-менеджер не стал комментировать источники финансирования сделки.

Как сообщалось, "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса "Звезда" в "Объединенную судостроительную корпорацию". Инициатива поддержана президентом РФ, сообщили компании в совместном заявлении в ноябре.

В ОСК тогда отмечали, что обсуждаемая сделка не препятствует планам по строительству собственной верфи на Дальнем Востоке.

Ожидается, что новая верфь "Объединенной судостроительной корпорации" будет построена в бухте Промежуточной во Владивостоке. Она рассчитана на строительство судов для торгового флота России и будет иметь производительность около 12 единиц в год.

По данным ОСК, производственные мощности новой площадки позволят строить: балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м; контейнеровозы - до 6 тыс. TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м; газовозы - до 170 тыс. кубометров, длиной до 305 м, шириной до 50 м.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.