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Мантуров сказал, что отмена сделки по "Звезде" связана с финансовыми условиями

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Отмена сделки по вхождению верфи "Звезда" в контур "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК, находится в управлении ВТБ) связана с ее финансовыми условиями, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в среду.

"Относительно причин - этот вопрос больше связан с финансовыми условиями и параметрами сделки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Роснефть" создавала эти мощности на Дальнем Востоке и управляла ими "достаточно эффективно", добавил при этом он.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе ДЦСС консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК.

Однако 18 марта глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена, так как у госхолдинга нет на нее средств.

Андрей Костин ВТБ Денис Мантуров ОСК Звезда
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