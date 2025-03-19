Вагит Алекперов опроверг сообщения СМИ об интересе к приобретению "М.Видео"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов опроверг сообщения в СМИ об интересе к приобретению бизнеса ритейлера "М.Видео".

"Никаких планов по вхождению в капитал "М.Видео" не было и нет. Эта покупка не представляет для меня интереса", - заявил он "Интерфаксу".

Ранее телеграм-каналы сообщали со ссылкой на источники, близкие к менеджменту ритейлера, что в капитал розничной сети вошли структуры Алекперова.

Интерес к "М.Видео" также опровергли и в "ЛУКОЙЛе". В приобретении сети не заинтересованы ни структуры, ни кто-либо из менеджеров компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Структуры "ЛУКОЙЛа" при этом входят в капитал "Яндекса": "Аргонавт" владеет 15% в основном владельце бигтех-компании ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Слухи о продаже "М.Видео" появились в СМИ в начале 2025 года. Среди потенциальных интересантов назывались Промсвязьбанк, Сбербанк и ВТБ.

Сам же ритейлер ранее сообщал, что в марте-апреле получит от акционеров 30 млрд рублей на реализацию новой стратегии, о каких акционерах речь тогда не уточнялось. Позднее компания сообщила о привлечении займа на 8,5 млрд рублей от Билана Ужахова - основного акционера сети с 2024 года.