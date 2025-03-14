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"М.Видео" в марте-апреле получит от акционеров 30 млрд руб. на реализацию новой стратегии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") в марте-апреле 2025 года получит от акционеров 30 млрд рублей для реализации новой стратегии на ближайшие три года, говорится в сообщении компании.

Как отмечает гендиректор "М.Видео" Феликс Либ, слова которого приводятся в сообщении, первые платежи от "новых акционеров в размере 11,5 млрд рублей уже поступили в компанию". Пресс-служба "М.Видео" не стала комментировать "Интерфаксу", о каких "новых" акционерах идет речь, ограничившись тем, что вся информация будет раскрыта в соответствии с законодательством.

Кроме того, в компании не уточнили подробности относительно инвестиций, отметив, что механизм и сроки докапитализации будут объявлены позднее.

"В компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления - в совете директоров и топ-менеджменте", - добавил Либ, не уточнив подробностей.

Новая стратегия ритейлера уже разработана топ-менеджментом и согласована с акционерами. Предполагается, что в ее рамках компания сосредоточится на открытии новых магазинов компактного формата и закрытии убыточных точек, на развитии онлайна, региональной экспансии и открытии магазинов в странах СНГ. Также компания планирует сосредоточиться на создании СТМ-техники и расширить ассортимент товаров и услуг.

Подробная стратегия будет представлена в этом году, добавили в пресс-службе.

В начале 2025 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что владельцы ПАО ведут переговоры о продаже сети. Среди потенциальных интересантов назывались такие российские банки, как Промсвязьбанк, Сбербанк и ВТБ.

В прошлом году мажоритарным акционером группы стал Билан Ужахов, на тот момент занимавший должность гендиректора. Он косвенно владеет 53,633% акций ПАО через ряд компаний, включая МКООО "Эрикария" (напрямую владеет 50% ПАО).

Также "М.Видео" на 31 декабря 2023 года на 10,37% принадлежало инвестхолдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции", контролируется Гуцериевым).

М.Видео-Эльдорадо
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