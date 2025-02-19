Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" с 21 февраля станет Феликс Либ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" ("М.Видео-Эльдорадо") утвердил Феликса Либа на должность генерального директора с 21 февраля, сообщила компания.

Билан Ужахов, который возглавлял "М.Видео" с 2022 года и в 2024 году стал его основным акционером, сконцентрируется на работе в совете директоров и на стратегическом планировании.

"В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей", - прокомментировал Либ.

Либ до прихода в "М.Видео" занимал позицию генерального директора производителя косметики Natura Siberica. В августе 2024 года он покинул пост и возглавил совет директоров компании. С 2012 по 2021 год он занимал различные должности в АФК "Система", включая позицию исполнительного директора корпорации.

Билан Ужахов косвенно владеет 53,633% акций ПАО "М.Видео" через ряд компаний, включая МКООО "Эрикария" (напрямую владеет 50% ПАО). В начале 2025 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что владельцы ПАО ведут переговоры о продаже сети.