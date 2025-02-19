Поиск

Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" с 21 февраля станет Феликс Либ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" ("М.Видео-Эльдорадо") утвердил Феликса Либа на должность генерального директора с 21 февраля, сообщила компания.

Билан Ужахов, который возглавлял "М.Видео" с 2022 года и в 2024 году стал его основным акционером, сконцентрируется на работе в совете директоров и на стратегическом планировании.

"В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей", - прокомментировал Либ.

Либ до прихода в "М.Видео" занимал позицию генерального директора производителя косметики Natura Siberica. В августе 2024 года он покинул пост и возглавил совет директоров компании. С 2012 по 2021 год он занимал различные должности в АФК "Система", включая позицию исполнительного директора корпорации.

Билан Ужахов косвенно владеет 53,633% акций ПАО "М.Видео" через ряд компаний, включая МКООО "Эрикария" (напрямую владеет 50% ПАО). В начале 2025 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что владельцы ПАО ведут переговоры о продаже сети.

Билан Ужахов Natura Siberica Феликс Либ АФК "Система" М.Видео-Эльдорадо М.Видео
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе вырос г/г на 29,4%

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });