Оценка инфляции в еврозоне в феврале пересмотрена до 2,3% с 2,4%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Предварительно сообщалось об их повышении на 2,4%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, сообщает Trading Economics.

Инфляция в еврозоне замедлилась по сравнению с январем, когда она составляла 2,5%.

Темпы роста цен на услуги в прошлом месяце уменьшились до 3,7% в годовом выражении с 3,9% в январе, на энергоносители - до 0,2% с 1,9%. В то же время повышение стоимости продуктов питания ускорилось до 2,7% с 2,3%, промышленных товаров - до 0,6% с 0,5%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении (2,7% месяцем ранее), став минимальным с января 2022 года.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно января. Предварительно сообщалось об повышении на 0,5%, и эксперты не ожидали пересмотра оценки. В январе показатель снизился на 0,3%.