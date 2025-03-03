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Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 2,4%, выше прогноза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, по предварительным данным статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январем, когда она составляла 2,5%.

Аналитики в среднем ожидали более значительного ослабления - до 2,3%, сообщает Trading Economics.

Подъем цен на услуги замедлился в прошлом месяце до 3,7% по сравнению с 3,9% в январе, на энергоносители - до 0,2% с 1,9%. При этом подъем стоимости необработанных продуктов питания ускорился до 3,1% с 1,4%, промышленных товаров - до 0,6% с 0,5%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале составил 2,6% в годовом выражении против 2,7% месяцем ранее.

Потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца. В январе показатель снизился на 0,3%.

еврозона Европейский союз
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