В Думе предложили уточнить механизмы синдицированных сделок с участием внешних инвесторов
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о внедрении механизма нефондируемого участия в синдицированном кредитовании и предложил расширить возможности структурирования синдицированных сделок с привлечением внешних участников.
Доработанный законопроект № 729233-8 размещен в электронной базе парламента.
Законопроект, принятый в первом чтении в марте, устраняет юридические препятствия для использования нефондируемого субучастия в синдицированных кредитах, то есть участия третьих лиц в кредитных рисках без фактического предоставления денежных средств. Документ расширяет круг возможных кредиторов, включая в него специализированные финансовые компании и устанавливает, что обязательства таких участников возникают только при наступлении заранее оговоренных условий. По замыслу авторов принятие законопроекта должно упростить привлечение новых участников в синдикаты и увеличить объемы кредитования в условиях ограниченного доступа к банковским ресурсам.
Ко второму чтению вводится норма о возможности заключения межкредиторского соглашения внешних участников, позволяющее внешним инвесторам действовать согласованно в рамках одной синдицированной сделки, то есть совместно принимать решения, исполнять свои обязанности по предоставлению средств, а также определять, как будет происходить распределение полученных от заемщика средств или имущества.
Законопроект дополняется положениями, регламентирующими прекращение обязательств по соглашению о финансировании участия в случае, если права к внешнему участнику не перешли, а обязательства должников прекратились по причинам, не связанным с удовлетворением требований участника синдиката.
Также ко второму чтению добавлены случаи и механизмы перехода прав и обязанностей участника синдиката к внешнему участнику при наступлении оговоренных в соглашении обстоятельств.
Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 8 июля.
В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.