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В Думе предложили уточнить механизмы синдицированных сделок с участием внешних инвесторов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о внедрении механизма нефондируемого участия в синдицированном кредитовании и предложил расширить возможности структурирования синдицированных сделок с привлечением внешних участников.

Доработанный законопроект № 729233-8 размещен в электронной базе парламента.

Законопроект, принятый в первом чтении в марте, устраняет юридические препятствия для использования нефондируемого субучастия в синдицированных кредитах, то есть участия третьих лиц в кредитных рисках без фактического предоставления денежных средств. Документ расширяет круг возможных кредиторов, включая в него специализированные финансовые компании и устанавливает, что обязательства таких участников возникают только при наступлении заранее оговоренных условий. По замыслу авторов принятие законопроекта должно упростить привлечение новых участников в синдикаты и увеличить объемы кредитования в условиях ограниченного доступа к банковским ресурсам.

Ко второму чтению вводится норма о возможности заключения межкредиторского соглашения внешних участников, позволяющее внешним инвесторам действовать согласованно в рамках одной синдицированной сделки, то есть совместно принимать решения, исполнять свои обязанности по предоставлению средств, а также определять, как будет происходить распределение полученных от заемщика средств или имущества.

Законопроект дополняется положениями, регламентирующими прекращение обязательств по соглашению о финансировании участия в случае, если права к внешнему участнику не перешли, а обязательства должников прекратились по причинам, не связанным с удовлетворением требований участника синдиката.

Также ко второму чтению добавлены случаи и механизмы перехода прав и обязанностей участника синдиката к внешнему участнику при наступлении оговоренных в соглашении обстоятельств.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 8 июля.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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