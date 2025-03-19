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Банк "Ак барс" через суд пытается вернуть $5 млн по синдицированному кредиту "Норникелю"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк "Ак барс" просит признать себя кредитором ПАО "ГМК "Норникель" по синдицированному кредиту на общую сумму $82,5 млн, поступивших от Societe Generale, пропорционально доли участия "Ак барса" в сделке, равной $5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

По данным пресс-службы, в январе 2021 года между "Ак барсом" и Societe Generale London Branch был заключен договор фондируемого участия в синдицированном кредите для ПАО "ГМК "Норникель".

"В соответствии с договором ответчиком от ряда иностранных банков, включая Societe Generale (доля участия в транше - $82,5 млн), получены кредитные денежные средства по траншу "В" в общей сумме $2 млн. В дальнейшем Societe Generale уступил истцу долю участия в обязательстве в размере $5 млн, получил от истца денежные средства и обязался перечислить поступающие от ответчика денежные средства в причитающейся истцу доле", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года банк "Ак барс" попал в санкционный список SDN, что привело к блокировке корреспондентских счетов истца в долларах США и заморозке остатков денежных средств. Полагая, что в указанных обстоятельствах возможно перечисление заемщиком денежных средств непосредственно истцу, "Ак барс" обратился с просьбой об этом в Societe Generale, но получил отказ под предлогом, что денежные средства, причитающиеся банку в соответствии с договором фондируемого участия, заморожены из-за санкций.

ПАО "ГМК "Норникель" в свою очередь также отказалось делать прямые платежи в адрес банка, поскольку, по мнению компании, синдицированный кредит не содержит положения о возможности совершения платежей суб-участникам.

"Не помогло истцу и обращение в адрес замминистра финансов РФ и зампреда Банка России. Хотя, согласно утверждению истца, министерство финансов РФ и разрешило ответчику по синдицированному кредиту осуществлять погашение основного долга, начисленных процентов и комиссий. Длительные переговоры с ответчиком об урегулировании требований истца успеха не имели", - отмечается в сообщении.

В результате банк "Ак барс" обратился с иском в суд – сперва в Арбитражный суд республики Татарстан, откуда дело по подсудности было передано в Арбитражный суд Красноярского края. Предварительное заседание по рассмотрению искового заявления назначено на 20 мая.

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