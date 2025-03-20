ЦБ Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 п.п. на внеочередном заседании

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Центробанк Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 процентных пункта - до 46% - на внеочередном заседании, стремясь поддержать лиру и ограничить последствия ее ослабления для инфляции.

Регулятор сохранил ставку семидневных операций РЕПО (ключевая ставка турецкого ЦБ) на уровне 42,5%, однако увеличение ставки overnight позволит ему повысить стоимость кредитов, выдаваемых коммерческим банкам, что будет способствовать ужесточению финансовых условий.

19 марта курс лиры к доллару США обновил рекордный минимум на новости о задержании мэра Стамбула - оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Падение стоимости лиры в ходе торгов достигало 11%.

20 марта лира теряет 0,1% в паре с долларом после заседания ЦБ.

"Оценив риски, которые эти события могут представлять для инфляционного прогноза, мы приняли меры для поддержания жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в заявлении турецкого ЦБ.

Регулятор предупредил о возможности дальнейшего ужесточения политики в случае ожиданий усиления инфляции.