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ГТЛК получила в I квартале 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Убыток "возник главным образом за счет начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-марте 2025 года получило 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, сообщает компания.

Убыток "возник главным образом за счет начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов".

За аналогичный период 2024 года компания получила 67,192 млн рублей чистой прибыли по РСБУ.

Выручка в I квартале выросла на 12% - до 27,1 млрд рублей.

"Рост показателя обусловлен заключением новых сделок в течение 2024 года, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (21%) по сравнению с I кварталом прошлого года (16%)", - говорится в сообщении.

Валовая прибыль увеличилась на 17%, до 24,2 млрд рублей за счет роста выручки, а также снижения на 18% (до 2,8 млрд рублей) себестоимости продаж.

Активы компании за год (с конца I квартала прошлого года) выросли на 10% (до 1,3 трлн рублей на 31 марта 2025 года) за счет заключенных сделок по новому бизнесу, а также реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния. По сравнению с результатом на конец 2024 года показатель существенно не изменился.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК Минтранс Минфин
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