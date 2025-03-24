ГТЛК в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза до 1,8 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,8 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает показатель 2023 года, сообщила компания.

"Это обусловлено высоким качеством активов - доля проблемной задолженности продолжает оставаться на исторически низком уровне, всего 0,26%, что обеспечивает стабильные денежные потоки", - пояснили в пресс-службе компании.

Выручка группы составила 133,4 млрд рублей (+37%).

Активы ГТЛК увеличились на 18% до 1,4 трлн рублей. Лизинговые активы на конец отчетного периода выросли также на 18% и превысили 1 трлн рублей. Рост активов, по данным компании, стал возможен благодаря реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), и заключению новых сделок, в том числе подписанию контракта на поставку в лизинг 41 поезда для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"Мы делаем ставку на стабилизацию экономики, исходя из последних решений регулятора, и ожидаем рост положительных финансовых результатов по итогам 2025 года, как и увеличение портфеля инвестиций", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников, слова которого приводятся в сообщении.

За 2024 год новый бизнес ГТЛК составил 415,5 млрд рублей, что является рекордным показателем для компании, рост к аналогичному периоду прошлого года - 85%. Лизинговый портфель достиг 2,7 трлн рублей, увеличившись в 1,7 раза за год.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.