Глава ФРБ Чикаго назвал рост инфляционных ожиданий красным флагом для ФРС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Риски того, что повышение инфляционных ожиданий начнет отражаться на рынке облигаций, вызывают серьезные опасения у Федеральной резервной системы США, заявил Financial Times глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

"Если мы начнем видеть на рынке динамику долгосрочных инфляционных ожиданий, соответствующую данным опросов за последние два месяца, для меня это станет серьезным красным флагом", - сказал он.

Ранее Мичиганский университет обнародовал отчет, согласно которому оценка американцами инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла в марте до 3,9%, максимума с 1993 года.

По словам Гулсби, Федрезерву придется принять меры "вне зависимости от обстоятельств", если инфляционные ожидания инвесторов начнут соответствовать ожиданиям потребителей.

Глава ФРБ Чикаго является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25-4,5%, однако повысил прогноз инфляции на 2025 год до 2,7%. Медианный прогноз членов руководства ФРС по-прежнему предусматривает два снижения ставки, на 25 базисных пунктов каждое, до конца года.

"Мне кажется, что в условиях повышенной неопределенности выжидательный подход является верной стратегией, - сказал Гулсби. - Но и у этого подхода есть свои минусы. Вы имеете возможность получить больше данных, но теряете часть способности двигаться постепенно".