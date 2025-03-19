ФРС повысила прогнозы инфляции в США на 2025 и 2026 гг.

Американский ЦБ прогнозирует ставку в 3,9% на конец 2025 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2026 год - до 2,2% с 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.

Прогноз инфляции на 2027 год оставлен на уровне 2%.

При этом Федрезерв ухудшил прогноз роста ВВП США на 2025 год – до 1,7% с 2,1%, на 2026 год – до 1,8% с 2%, на 2027 год – до 1,7% с 1,9%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. Прогноз для ставки на конец 2026 года составляет 3,4%, на конец 2027 года – 3,1%.

Медианные прогнозы на 2025-2027 гг. не изменились по сравнению с декабрем.

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки – показывает, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения по крайней мере на 50 б.п. в 2025 году, до диапазона 3,75-4%, и лишь двое считают возможным уменьшение ставки на 75 б.п. Четверо полагают, что ставка останется в текущем диапазоне 4,25-4,5% до конца 2025 года.