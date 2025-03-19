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ФРС ожидаемо оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Также центробанк сообщил, что с апреля он будет снижать объем US Treasuries на своем балансе на $5 млрд в месяц, а не на $25 млрд, как сейчас. Ежемесячные темпы сокращения вложений в ипотечные бумаги останутся на уровне $35 млрд.

Федрезерв сокращает объем активов на своем балансе за счет отказа от реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг.

Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил против изменения темпов уменьшения активов на балансе ЦБ.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами, - сообщается в пресс-релизе по итогам заседания. - Безработица стабилизировалась на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются хорошими. Инфляция остается несколько повышенной".

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В сообщении появилась фраза о том, что неопределённость в отношении экономических прогнозов повысилась, и руководство ФРС будет следить как за понижательными, так и за повышательными рисками для своих целей.

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 4,25-4,5% годовых", - говорится в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Рынок акций США немного ускорил рост после публикации итогов мартовского заседания Федрезерва. Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в 21:17 мск растут на 0,55% и 0,82% соответственно, а Nasdaq Composite прибавляет 1,2%.

Евро торгуется около $1,0891 по сравнению с $1,0946 на закрытие торгов накануне, теряя 0,5%.

ФРС США
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