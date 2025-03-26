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Производитель аккумуляторов CATL получил разрешение на листинг в Гонконге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) получил одобрение китайского регулятора ценных бумаг на размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.

Как сообщила компания, она планирует продать не более 200 млн бумаг.

Объем размещения может превысить $5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это станет крупнейшим листингом в Гонконге за четыре года, с момента выхода на рынок Kuaishou Technology, которая продала акции на $6,2 млрд в 2021 году.

CATL планирует направить часть привлеченных средств на строительство завода по производству аккумуляторов в Венгрии стоимостью 7,3 млрд евро.

Организаторами размещения назначены Bank of America, China International Capital Corp., China Securities International, JPMorgan Chase, а также Goldman Sachs, MorganStanley и UBS.

Акции CATL уже торгуются на бирже Шэньчжэня, за последние 12 месяцев их цена выросла почти на 37%.

По данным аналитической компании SNE Research, доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.

Гонконг CATL Китай
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