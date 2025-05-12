Поиск

CATL планирует привлечь около $4 млрд от размещения акций в Гонконге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) планирует привлечь около $4 млрд в результате размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.

Компания намерена разместить 117,89 млн акций с максимальной ценой предложения 263 гонконгских доллара ($33,81) за акцию, говорится в эмиссионном проспекте CATL, где также сообщается, что более 20 ключевых инвесторов, включая Sinopec и Kuwait Investment Authority, уже согласились купить бумаги компании на сумму около $2,62 млрд.

Компания начала сбор заявок в рамках IPO в понедельник, он продлится до 16 мая. Ожидается, что торги бумагами CATL на Гонконгской бирже стартуют 20 мая.

Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности компании за рубежом.

Размещение акций CATL станет крупнейшим листингом с начала текущего года, по данным Dealogic.

Бумаги компании уже торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже. В понедельник их цена выросла на 3,5% - до 257 юаней. Рыночная капитализация CATL составляет 1,09 трлн юаней (около $155 млрд).

Гонконг Шэньчжэнь CATL Китай Гонконгская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });