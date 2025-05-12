CATL планирует привлечь около $4 млрд от размещения акций в Гонконге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) планирует привлечь около $4 млрд в результате размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.

Компания намерена разместить 117,89 млн акций с максимальной ценой предложения 263 гонконгских доллара ($33,81) за акцию, говорится в эмиссионном проспекте CATL, где также сообщается, что более 20 ключевых инвесторов, включая Sinopec и Kuwait Investment Authority, уже согласились купить бумаги компании на сумму около $2,62 млрд.

Компания начала сбор заявок в рамках IPO в понедельник, он продлится до 16 мая. Ожидается, что торги бумагами CATL на Гонконгской бирже стартуют 20 мая.

Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности компании за рубежом.

Размещение акций CATL станет крупнейшим листингом с начала текущего года, по данным Dealogic.

Бумаги компании уже торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже. В понедельник их цена выросла на 3,5% - до 257 юаней. Рыночная капитализация CATL составляет 1,09 трлн юаней (около $155 млрд).