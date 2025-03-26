Новак рассказал об интересе венгерской MOL и к газовым, и к нефтяным проектам в России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Венгерская MOL заинтересована во вхождении в новые как в газовые, так и нефтяные проекты на территории России, однако конкретные варианты еще предстоит проработать, сообщил журналистам в Госдуме вице-премьер Александр Новак.

"Новые проекты не определены, но в целом мы рассматриваем расширение сотрудничества между нашими странами в энергетике, поскольку у нас сотрудничество в основном пока связано с поставками энергетических ресурсов. Есть совместный проект строительства атомной электростанции (АЭС "Пакш-2" - ИФ), который реализуется. И есть в нашей стране добычной проект, где участвует MOL", - сказал он.

"Поскольку компания MOL - нефтегазовая, то они готовы работать в любых секторах. (. . .) Будем прорабатывать различные варианты. Мы настроены позитивно, чтобы расширять сотрудничество с нашими коллегами", - подчеркнул вице-премьер.

Утром 26 марта Новак провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в энергетике: поставки нефти и газа в Венгрию, а также возможное расширение деятельности MOL на территории России.

Единственный сейчас актив группы MOL в России - проект "Байтекс" по добыче нефти на Байтуганском месторождении в Оренбургской области. Венгерская компания контролирует в нем 51% через нидерландскую MK Oil and Gas B.V. По данным MOL, уровень добычи нефти на "Байтексе" в 2024 году составил 3,5 тыс. б.н.э. в сутки (годом ранее - 3,8 б.н.э. в сутки).