В Венгрии заявили, что добились послаблений в 16-м пакете санкций ЕС против России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Венгрии удалось добиться исключений из санкций в отношении России, в частности, санкции не затронут оборудование для технического обслуживания нефтепровода "Дружба", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его в соцсети цитирует представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Эти исключения включают в себя разрешение для венгерской нефтегазовой компании MOL на использование российских нефтепродуктов внутри страны, освобождение от санкций оборудования для технического обслуживания нефтепровода "Дружба" и обеспечение того, что метро Будапешта продолжит получать необходимые обслуживание и ремонт", - сообщил Сийярто.

По его словам, эти исключения укрепят энергетическую безопасность и стабильность инфраструктуры Венгрии.

Также Венгрия, по словам Сийярто, заблокировала санкции в отношении 27 физических и юридических лиц из России, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов.

Министр считает, что "эра санкций подходит к концу", и Будапешт надеется, что в свете переговоров между Россией и США "отношения улучшатся до такой степени, что санкции можно будет вообще отменить".

Ранее 19 февраля стало известно, что постпреды ЕС согласовали 16-й санкционный пакет в отношении России.