Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" передал ПАО "Совкомфлот" впервые построенный в России танкер-газовоз СПГ "Алексей Косыгин", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии передачи.

Газовоз "Алексей Косыгин" - ледокольный танкер класса Arc 7 стал головным в серии, которую "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ-2". Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тысяч кубометров СПГ и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тысячи тонн. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.

Судно было построено и спущено на воду с помощью сухого дока, одного из крупнейших в мире. Технические параметры сухого дока впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Газовоз назван в честь видного советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина.

Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК в ноябре 2025 года провели газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Наладка и пуск оборудования, подготовительные работы перед началом бункеровки СПГ включали проверку работоспособности в различных режимах нагрузки.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность, что сдача заказчику головного судна этой серии позволит ускорить поставку всех остальных судов", - сказал на церемонии гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

Позднее он сообщил журналистам, что рассчитывает на поставку еще двух газовозов в 2026 году.

"Все наши ожидания находятся исключительно в руках работников ССК "Звезда". Но я абсолютно уверен, что в течение следующего года будет поставлено еще два газовоза во флот нашей компании, которые немедленно войдут в работу и начнут реализацию той большой программы, которую нам поставила наша страна", - сказал Тонковидов.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

ССК "Звезда" вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов. Всего на верфи спущено на воду уже 16 судов, активно строятся еще более 20 судов из более чем 60, находящихся в портфеле заказов предприятия.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.

